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Prag polisi saldırı operasyon görüntülerini yayınladı

Prag polisi, dün Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'nde düzenlenen ve 15 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin operasyon görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, polislerin üniversite koridorunda arama yaptığı ve öğrencileri dışarı çıkarmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Prag polisi saldırı operasyon görüntülerini yayınladı
23.12.2023 - 10:40,
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Prag polisi, dün Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'nde (FFUK) düzenlenen ve 15 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin operasyon görüntülerini yayınladı.

Çekya'nın başkenti Prag'da dün en az 15 kişinin öldürüldüğü ve çok sayıda yaralının bulunduğu saldırıyla ilgili Prag polisi operasyon görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, polislerin üniversite koridorunda arama yaptığı ve öğrencileri dışarı çıkarmaya çalıştığı anlar yer aldı.

SALDIRIDA ÖLENLER ARASINDA ÜÇ YABANCI VE FAKÜLTE PERSONELİ BULUNUYOR

Çekya İçişleri Bakanlığı'ndan saldırıda ölenlerin kimlikleri ile ilgili yapılan açıklamada, 'Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda yaralananlar arasında biri Hollanda, ikisi Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı olmak üzere üç yabancı bulunuyor' ifadeleri kullanıldı.

ÖĞRETMENLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

FFUK'dan yapılan açıklamada ise Müzikoloji müdürü Lenka Hlavko'nun hayatını kaybettiği ifade edildi. FFUK, 'Dünkü umutlu haberin maalesef doğrulanmadığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Ailesinden gelen doğrulanmış bilgilere dayanarak ve onların izniyle, meslektaşımız ve Sanat Fakültesi Müzikoloji Enstitüsü Müdürü Lenka Hlavkova'nın dünkü saldırıdan sağ kurtulamadığını duyuruyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm yaslılara en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Bu hepimiz için son derece acı bir haber. Karşılıklı destek içinde kalalım' dedi.

Kaynak: DHA
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Çekya, Güvenlik, Terör, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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