Prematüre Bebek Ankara'ya Sevk Edildi

Tokat'ta prematüre doğuma bağlı bağırsak tedavisi gören 14 günlük bebek, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.
Tokat Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören 14 günlük bebeğin ileri tetkik ve tedavi gerekliliği nedeniyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi.
Ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen bebek, ekiplerce helikoptere nakledildi.
Bebek, daha sonra ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.
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