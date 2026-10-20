Priştine\'de Balkan Türk Müziği Bienali\'nde beş sanatçıya ödül verildi

Kosova'nın başkenti Priştine'de Balkan Türk Müziği Bienali kapsamında gala konseri ve ödül töreni düzenlendi.

Türkiye ile Kosova'dan sanatçıları aynı sahnede buluşturan Balkan Türk Müziği Bienali kapsamında düzenlenen gala konseri ve "Rasim Salih Balkan Türk Müziğine Hizmet Ödülleri" töreni çok sayıda davetlinin katılımıyla Priştine'deki Klan Arena salonunda gerçekleştirildi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ev sahipliğinde, Rasim Salih Kültür ve Sanat Derneği organizasyonunda TRT Müzik, Kosova Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kosova Radyo Televizyonu (RTK) ve Priştine Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen program, Balkan Türk müziğinin önemli temsilcilerinden merhum Rasim Salih'in sanat yolculuğunu ve müzik mirasını konu alan fotoğraf sergisinin ziyarete açılmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz, Türk müziğinin Balkanlar ile Türkiye arasındaki ortak kültürel hafızanın önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, bu mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen kültür ve sanat faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı.

Bienal organizatörü Berkant Curi de Rasim Salih'in Balkan Türk müziğine kazandırdığı eserlerin ve yetiştirdiği sanatçıların önemine dikkati çekerek, "Biz bu bienali Kosova'da Türkçe dilinin resmiyetinin 75'inci yıl dönümüne denk getirdik ve umarım bu bienal uzun yıllar burada yaşayacaktır ve bizim tarihten aldığımız kültürel mirası geleceğe taşıyacaktır." diye konuştu.

Türk ve Balkan müziğinin zengin ezgilerinin seslendirildiği konserde, Türkiye'nin sevilen ses sanatçılarından Yaprak Sayar, Kosovalı sanatçılar Sevim Baki Berveniku, Sezgin Curi ve Petrit Çarkaxhiu, usta kanun sanatçısı Hakan Güngör, piyanist Baturay Yarkın ve keman virtüözü Zeki Sadık sahne aldı.

Orkestra şefliğini İlir Berveniku'nun üstlendiği, müzik düzenlemelerinin Enver Muhamedi tarafından hazırlandığı gecede farklı müzik geleneklerinden eserler ortak bir sahne performansıyla sanatseverlere sunuldu.

Konserin ardından düzenlenen "Rasim Salih Balkan Türk Müziğine Hizmet Ödülleri" töreninde, Balkan coğrafyasında Türk müziğinin yaşatılmasına, geliştirilmesine ve tanıtılmasına katkı sunan sanatçılar Aluş Nuş, Emin Mecihan, Başkim Çabrat, Zeki Sadık ve Sevim Baki Berveniku'ya ödülleri takdim edildi.

16-20 Ekim tarihlerinde düzenlenen "Balkan Türk Müziği Bienali", Balkan coğrafyasındaki Türk müziği mirasının korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra farklı kültürler arasında müzik aracılığıyla köprüler kurulması amacıyla gerçekleştirildi.