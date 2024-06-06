ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Cemil Yücel gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Cemil Yücel gözaltına alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Cemil Yücel, sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından gözaltına alındı. Yapılan açıklamada, Yücel'in devlet kurumlarını hedef alan paylaşımlar yaptığı belirtilerek üniversiteden açığa alındığı duyuruldu. Ancak ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

06.06.2024 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Cemil Yücel, sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Yücel, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, üniversiteden, "Prof. Dr. Cemil Yücel açığa alınmıştır" açıklaması yapıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Cemil Yücel, sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Üniversite yönetimi Yücel'in yaptığı paylaşımlarla devlet kurumlarını hedef aldığını belirterek açığa alındığını duyurdu. Üniversitenin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Devletimizin kurum, kuruluş ve yetkililerini hedef alan paylaşımları nedeniyle üniversitemiz Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cemil Yücel açığa alınmıştır" denildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımların ardından Prof. Dr. Cemil Yücel hakkında gözaltı kararı verdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Prof. Yücel, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Medya, Osmangazi, Eskişehir, Hukuk, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Cemil Yücel gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:38 İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş! Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı
16:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indirmişti Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı
16:07 Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı Güvenlik çitini aşarak saldırdılar Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı! Güvenlik çitini aşarak saldırdılar
13:51 Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
18:49 Fenerbahçe’ye gelecek mi Sterling cephesinden açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sterling cephesinden açıklama var
17:36 Okan Buruk’a sitem etmişti Zaha, Galatasaray ile ipleri kopardı Okan Buruk'a sitem etmişti! Zaha, Galatasaray ile ipleri kopardı
17:34 Öğrencileri taşıyan otobüs nehre düştü, 6 kişi hayatını kaybetti Öğrencileri taşıyan otobüs nehre düştü, 6 kişi hayatını kaybetti
16:55 Duyunca şok olacaksınız Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek
16:40 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 3’ünün daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 3'ünün daha cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 19:30:27. #1.12#
SON DAKİKA: ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Cemil Yücel gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement