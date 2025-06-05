İslam ilmi alanında önemli çalışmalara imza atan Marmara Üniversitesi (MÜ) İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Karaçam son yolculuğuna uğurlandı.

MÜ İlahiyat Fakültesi'nde uzun yıllar Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı yapan, Kur'an-ı Kerim ile ilgili kitaplarıyla bilinen ve dün hayatını kaybeden 89 yaşındaki Karaçam için Sahrayıcedit Camisi'nde öğle vaktinde cenaze töreni düzenlendi.

Karaçam'ın yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Helallik alınmasının ardından Karaçam için öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namazda Karaçam'ın aile bireyleri ve yakınlarının yanı sıra akademisyenler ve öğrencileri de yer aldı.

Karaçam'ın naaşı, namazın ardından Sahrayıcedit Mezarlığı'nda defnedildi.