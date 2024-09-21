Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın Annesi Defnedildi

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın vefat eden annesi Elif Karataş, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.
Karataş'ın cenazesi, yakınları tarafından 100. Yıl Mahallesi Yeni Camisi'ne getirildi.
Mustafa Karataş, burada taziyeleri kabul etti.
Karataş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Karabük köyü mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine, Vali Mustafa Yavuz, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, eski AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, KARDEMİR Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ceylan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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