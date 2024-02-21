Prof. Dr. Necati Öner Felsefe Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Prof. Dr. Necati Öner Felsefe Ödülleri Sahiplerini Buldu

Prof. Dr. Necati Öner Felsefe Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türk Felsefe Derneği tarafından verilen Prof. Dr. Necati Öner Felsefe Ödülleri'nin bu yılki kazananları açıklandı. İhsan Gürsoy, 'Platon'un İmkansız Estetiği ve Sanat' başlıklı teziyle En İyi Doktora Ödülü'ne layık görüldü. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kayacık ve İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Efil, Telif Eser Ödülü'nü kazandı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahbube Nazlı İnönü ise Charles Sanders Peirce'ten yaptığı 'Felsefenin İlkeleri' adlı çevirisiyle Çeviri Eser Ödülü'nün sahibi oldu. Ödüller, Türk Felsefe Derneği tarafından düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

21.02.2024 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Felsefe Derneğince verilen "Prof. Dr. Necati Öner Felsefe Ödülleri"ni bu yıl alan isimler belli oldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, En İyi Doktora Ödülü'ne "Platon'un İmkansız Estetiği ve Sanat" başlıklı teziyle İhsan Gürsoy layık görüldü.

Telif Eser Ödülü'nü "Nicholas Rescher'in Mantık İlmine Katkıları" adlı eserle Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kayacık ve "Tıp Felsefesi" eseriyle İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Efil kazandı.

Çeviri Eser Ödülü ise Charles Sanders Peirce'ten yaptığı "Felsefenin İlkeleri" adlı çeviriyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahbube Nazlı İnönü'nün oldu.

Ödüller, Türk Felsefe Derneği tarafından düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

Kaynak: AA

Ahmet Kayacık, Nazlı İnönü, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Necati Öner Felsefe Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 00:57:46. #1.12#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Necati Öner Felsefe Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement