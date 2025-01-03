Prof. Dr. Özkan Öğrencilerle Deneyimlerini Paylaştı

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Dünyanın ilk rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, üniversite öğrencileriyle tecrübelerini paylaştı.

Akdeniz Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Özkan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düzenlenen "Efsane Hocadan Efsane Tüyolar" söyleşisinde öğrencilerin tıp ve cerrahi alanındaki sorularını yanıtladı.

Özkan, burada, öğrencilerle bir arada olmaktan mutlu olduğunu belirtti ve deneyimlerini paylaştı.

Yurt dışı çalışmalarının önemli olduğunu ifade eden Özkan, öğrencilere Türkiye'ye tekrar dönmeleri şartıyla yurt dışı deneyiminde bulunmaları önerisinde bulundu.

Kendisinin bugüne kadar çok önemli ameliyatlara imza attığını, insanların hayatlarına dokunduğunu anlatan Özkan, ameliyat sonrası ailelerin yüzünde sevinci görmenin çok özel bir duygu olduğunu kaydetti.

Özkan, öğrencilere işlerini en iyi şekilde yapmaları yönünde tavsiyelerde de bulundu.