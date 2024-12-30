Prof. Dr. Özlü: 2025'e Sigarasız Başlayın - Son Dakika
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Prof. Dr. Özlü: 2025'e Sigarasız Başlayın

Prof. Dr. Özlü: 2025\'e Sigarasız Başlayın

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni yılın sigarayı bırakmak için ideal bir fırsat olduğunu belirterek, 31 Aralık'ta son sigarasını içerek 2025'e sağlıklı bir başlangıç yapılmasını önerdi.

30.12.2024 15:26  Güncelleme: 15:27
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GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, sigaranın sağlığı olumsuz etkileyen en büyük faktörlerden biri olduğunu belirtti. Prof. Dr. Özlü, "Eğer biri sigara içiyor ise onun kendisine yapabileceği en büyük iyilik, sigarayı bırakmasıdır. Sigara içen bir kişinin sigarayı bırakmak dışında kendisine yapabileceği bu kadar büyük bir iyilik daha yoktur. 2025'e sigarasız bir hayat ile başlamayı planlayın" dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni yılın sigarayı bırakmak için ideal bir fırsat olduğunu belirtti. Motivasyonun güçlü bir etkisi olduğunu söyleyen Özlü, "Yeni yıldan hepimizin beklentileri, umutları ve hedefleri var. Her şeyin başı sağlık. Yeni yılın hepimizin hayatına iyilik getirmesini bekliyoruz. Önceki yıla göre yeni yılın daha iyi geçmesini bekliyoruz. Her şeyin başında sağlık var. Eğer biri sigara içiyor ise onun kendisine yapabileceği en büyük iyilik, sigarayı bırakmasıdır. Sigara içen bir kişinin sigarayı bırakmak dışında kendisine yapabileceği bu kadar büyük bir iyilik daha yoktur. Sigara tüm sağlığı etkileyen bir faktördür. Sigarayı bırakma konusunda zamanlamaya gerçekten büyük önem veriyoruz. Bu zamanlama kişinin hayatında önemli bir dönüm noktalarından biri olursa bu zamanlama da motivasyon daha güçlü olabiliyor. Öz güven daha fazla olacağı için bırakma eylemi gerçekten başarılı oluyor" diye konuştu.

'31 ARALIK GECESİ SON SİGARANIZI İÇİN'

2025 yılına sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakmanın mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Özlü, "Yılbaşı bu açıdan önemli bir dönüm noktası. 2024'ü geride bırakarak yeni bir yıla başlıyorsunuz. Umutlarınız ve hedeflerinizin arasında sigarayı da yerleştirmenizi öneririm. 31 Aralık gecesi son sigaranızı için ve 2025'e sigarasız bir hayat ile başlamayı planlayın. Bu planlama sizin için en yüksek motivasyonu sağlayacaktır. Yeni yılın girmesiyle sigaradan tamamen kurtulmanızı öneririm. Hem sağlık ile ilgili beklentilerinizi hem de pek çok açıdan daha avantajlar sağlayarak sizi daha iyi bir hayata ulaştıracaktır. İsteyen herkes bunu yapabilir. Amerika'da daha önce sigara içen 50 milyon insan şu anda içmiyor. 50 milyon insanın yaptığını sizin yapmamanız için hiçbir sebep yok. Eğer zorlanıyorsanız biz hekimler her türlü tıbbi yardımı vermek için hazırız" dedi.

Kaynak: DHA

Tevfik Özlü, Güncel, Aralık, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Özlü: 2025'e Sigarasız Başlayın - Son Dakika

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