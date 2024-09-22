Prof. Dr. Veziroğlu Türkiye'de Defnedildi

Güncel

ABD'de 100 yaşında hayatını kaybeden Dünya Hidrojen Konseyi Başkanı Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu, vasiyeti üzerine getirildiği Türkiye'de defnedildi.

Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu için Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene eşi Ayfer ve oğlu Emre Veziroğlu, yakınları ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Ayfer Veziroğlu, AA muhabirine, çok üzgün olduklarını ve eşinin son vasiyetini yerine getirmek için Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Eşi Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu'nun rahatsızlığı artınca kendisine mezar yeri aldığını ve vefat ettiğinde buraya gömülmek istediğini belirten Ayfer Veziroğlu, şunları kaydetti:

"Vatanını çok seven bir insandı. Türkiye'nin hidrojene geçmesiyle ilgili çok çalışmalar yaptı. Burada Birleşmiş Milletlere ait bir merkez kurmuştu. Sürekli Türkiye'den kim yardım istese yardım ederdi. Eşim Türkiye'de gömülmek istedi ve vatanında olmak istedi. Ben de bunun doğru olduğunu düşündüm. Eşimin son arzusuydu, onun vasiyetini yerine getirmek bizim vazifemizdi."

Cenaze namazı kılınan Veziroğlu'nun naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hidrojen enerjisi alanındaki öncü çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu, 5 Eylül'de Miami'de vefat etmiş, vasiyeti üzerine Türkiye'ye getirilmişti.