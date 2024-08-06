Profesörün Dalış Sırasında Arkadaşlık Kurduğu Domuz Balığı

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Sualtındaki parmak ısırtan arkadaşlık

Profesör her dalışında taşları birbirine vurarak çağırıp midyeyle besliyor

Besleme sırasında bir kez parmağını ısıran domuz balığı ile arkadaşlığı görenleri hayrete düşürüyor

Domuz balığı ile profesörün o anları sualtı kamerasına yansıdı

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu:

"İçimizden biri oldu artık"

ANTALYA - Antalya'da dalış yaptığı esnada midye ile beslediği domuz balığının ısırdığı profesör, maskotu haline gelen balıkla her dalışında karşılaşıyor. İki taşı birbirine vurarak çağırdığı domuz balığı ile profesörün görüntüleri sualtı kamerasına yansıdı. Balıkla arkadaş olduklarını belirten profesör, "Bize iyice alıştı, içimizden biri oldu artık" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, daha önce Konyaaltı Sahili açıklarında öğrencileriyle birlikte eğitim dalışı gerçekleştirmiş ve dalış esnasında daha önce öğrencilerinin midye ile beslediği domuz balığını öğrencileri gibi istilacı midye türünü ikram etmişti. Domuz balığı ani bir ısırıkla Gökoğlu'nun parmağını ısırıp kanatması ve profesörün balığa tepki göstermesi sualtı kameralarına yansımıştı.

Taşları birbirine vurunca profesörün geldiğini anlıyor

Aynı noktadan dün öğrencileriyle birlikte dalış yapan Prof. Dr. Gökoğlu, iki taşı birbirine vurdu ve elini ısıran domuz balığı hızla yanına geldi. Tekrar midye ile domuz balığını besleyen Gökoğlu'nun elinin ısırılması sonrası tedirgin olduğu gözlendi. Gökoğlu'nun yanından ayrılmayan domuz balığı kendisine ikram edilen afiyetle yedi. Gökoğlu ile balığın o anları sualtı kamerasına yansıdı.

"Her zaman bize sataşıyor"

Gökoğlu, halk arasında çütre, domuz balığı ya da yasemin olarak adlandırılan balıkla arkadaş olduklarını belirterek, "Taşı boruya vurduğumuz an hemen kendisi geliyor. Bizden yiyecek istiyor. Bazen yiyecek getiriyoruz, bazen de bölgemiz için iyi bir tür olmayan istilacı midye türlerinden veriyoruz. Bize iyice alıştı, içimizden biri oldu artık. Her zaman bize gelip sataşıyor" dedi.

"Yem vermezsek ısırmaya çalışıyor"

Domuz balığını görmek için sürekli dalış yapan öğrencilerden Enes Arda Akgün de "Hocamız taşla boruya vurarak ses çıkardığında hemen yanına geliyor. Geliyor ve seviyoruz onu. Yaklaşık 3-4 aydır bizimle.