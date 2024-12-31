PSAKD'den Alevi Hedef Gösterimine Tepki - Son Dakika
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PSAKD'den Alevi Hedef Gösterimine Tepki

PSAKD, Alevilere yönelik tehdit ve hakaretlere karşı sessiz kalmayacaklarını açıkladı.

31.12.2024 15:16
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(ANKARA) - Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nden (PSAKD) yapılan açıklamada, "Siyasal Alevi kavramı üzerinden ülkemizdeki Alevileri psikolojik baskı ortamı yaratarak, olanlara sessiz kalmalarını sağlamak, tarihten kimi örnekler vererek, sizin başınıza da gelebilir tehdidini savurmaktır" ifadeleri kullanıldı.

PSAKD, "siyasal Alevilik" tartışmaları kapsamında gazeteci, yazar, akademisyenler ve Alevi kurum yöneticilerine yönelik hedef gösterme, hakaret ve tehditlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Son günlerde sosyal medya üzerinden gazeteci, yazar, akademisyenlere ve Alevi kurum yöneticilerimize dönük yürütülen hedef gösterme, hakaret ve tehditlere karşı sessiz kalmayacağımızı ve gerçekleri söylemeye devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Baas rejiminin yıkılması ve HTŞ denen tüm dünya da ve ülkemizde terör listesinde olan bir örgütün iktidara gelmesinden sonra Suriye'de yaşananların tüm sorumlusu oradaki Alevilermiş gibi bir saldırganlıkla insanların katledildiğini sosyal medya kanallarından öğrenmiş olduk. Katliamın dili, dini, rengi ve mezhebi olmaz. Bizler her zaman katliamlara maruz kalmış ve her zaman katliamlara karşı duran bir inancın mensuplarıyız.

Türkiye'deki demokratik kamuoyunun nereden ve ne şekilde olursa olsun her zaman olduğu gibi buna tepki vermesi sonrasında özellikle Suriye'deki iktidar değişiminden memnun olanların ortaya attığı bir kavram, hedef göstermenin aracı haline geldi. Bu da Siyasal Alevi kavramıdır. Bu kavramı kullananların ne maksatla kullandıkları hala net olarak anlaşılamamaktadır. Anladığımız; bu kavram üzerinden ülkemizdeki Alevileri psikolojik baskı ortamı yaratarak, olanlara sessiz kalmalarını sağlamak, tarihten kimi örnekler vererek, sizin başınıza da gelebilir tehdidini savurmaktır.

Bizleri mutlu eden bir nokta da Alevilerin dostlarının bu kadar çok olmasıdır. Aynı zamanda Alevi nefreti kusanların da çoğunun trol olmasıdır. Bir noktadan yönlendirildikleri açık olan bazı operasyon 'gazetecilerinin' hedef göstermeleri sonrasında, kin ve nefret kusanlar da bu ülkede azınlıktadırlar. Biz Aleviler katliamlara sessiz kalmayacağımızı ve bizlerle yan yana duran kimseyi de yalnız bırakmayacağımızı bir kez daha kamuoyuyla paylaşmak isteriz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Sosyal Medya, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

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