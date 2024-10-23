PTT 184. Yılını Kutladı

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Hakkari ve Bitlis'te PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü nedeniyle 184 sıra numarasıyla hizmet alan müşterilere pul serisi ve hediyeler verildi.

Hakkari'de PTT Şubesi'ne giden İrem Ermağan'a PTT Hakkari Başmüdürü Şeyhmus Alptekin tarafından pul serisi hediye edildi.

Ermağan, Alptekin ve personele teşekkür etti, görevlerinde başarı diledi.

Bitlis'te de PTT Başmüdürü Abdulkadir Bedir, işlem yapmak için hizmet binasına gelen 184. kişiye pul serisi ve hediyeler takdim etti.