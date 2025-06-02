PTT'den Çevre Günü Pul Tanıtımı - Son Dakika
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PTT'den Çevre Günü Pul Tanıtımı

PTT\'den Çevre Günü Pul Tanıtımı
02.06.2025 13:06
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PTT, Dünya Çevre Günü için anma pulu ve ilk gün zarfını tanıttı. 100 bin pul satışı başladı.

PTT tarafından tedavüle sunulan "Dünya Çevre Günü İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfının tanıtımı yapıldı.

Vali Uğur Turan, PTT Kırklareli Başmüdürlüğünde gerçekleştirilen tören öncesi pul ve ilk gün zarfına ilişkin Başmüdür Serdal Bursalı'dan bilgi aldı.

Bursalı, PTT AŞ tarafından 100 bin anma pulu ile 2 bin ilk gün zarfının tedavüle sunularak satışının başladığını bildirdi.

Pul ve ilk gün zarflarını inceleyen Turan ve Belediye Başkanı Derya Bulut, daha sonra "Dünya Çevre Günü İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı" anma pulu ve ilk gün zarfı ile mektup gönderdi.

"Aman Kırklareli yerine Kırıkkale'ye gönderilmesin" esprisi

Vali Turan, gişede mektup gönderme işlemlerinin yapıldığı esnada doldurduğu evrakı gişe personeline teslim ederken "Aman Kırklareli yerine Kırıkkale'ye göndermeyin sakın" diyerek espri yaptı.

Turan, konuşmasında, hazırlanan anma pulu ve ilk gün zarfının Kırklareli için çok değerli olduğunu söyledi.

Pul ve ilk gün zarfının Dünya Çevre Günü vesilesiyle hazırlanmasının ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Turan, çevreye karşı duyarlılık ve farkındalık oluşturmak için PTT'nin çok güzel bir jest yaptığını kaydetti.

PTT'nin hayalleri bağlayan ve kadim bir geçmişe sahip olan kurumlardan biri olduğunu dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Geleceğe güvenle bakan, teknolojik bütün imkanları en güzel şekilde kullanan, sevenleri sevdiklerine kavuşturan, hepimizde muazzam hatıraları olan PTT teşkilatımızın yine İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'na ilişkin tedavüle sürdüğü pulun ve ilk gün zarfının tanıtımını yaptık. Gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gönlümüze dokundu, unutulmaz anlar yaşadık. Sevgili eşime ve diğer sevdiklerimize Kurban Bayramı dolayısıyla hazırlanan özel kartları gönderdik. Değerli büyüklerimize de gönderdik. Çok güzel farkındalık oldu."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel PTT'den Çevre Günü Pul Tanıtımı - Son Dakika

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