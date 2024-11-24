Putin'den Askerlere Borç Affı - Son Dakika
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Putin'den Askerlere Borç Affı

Putin, askerlere 10 milyon rubleye kadar kredi borçlarının silinmesini sağlayan yasa imzaladı.

24.11.2024 11:31
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MOSKOVA, 24 Kasım (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin cumartesi günü Özel Askeri Operasyonlar'a katılan askerler ile eşlerinin 10 milyon rubleye (yaklaşık 96.000 ABD doları) kadar olan vadesi geçmiş kredi borçlarını silmelerine olanak tanıyan yeni bir yasa imzaladı.

Yürürlüğe 1 Aralık'ta girecek olan yasa, seferber edilen askerlerin, askere alınanların (askeri akademi öğrencileri hariç) ve 1 Aralık'tan sonra Rus Silahlı Kuvvetleri ile en az bir yıllık sözleşme imzalayanlar ile eşlerinin mevcut borçlarının silinmesini öngörüyor.

Bu haktan yararlanmak için borçların halihazırda mahkeme kararı altında olması ve icra işlemlerinin 1 Aralık'tan önce başlatılmış olması ve borç tutarının 10 milyon ruble ile sınırlandırılmış olması gerekiyor.

Yaşam veya sağlığa verilen zararların tazmini, nafaka ödemeleri ve yolsuzluk ihlalleriyle ilgili cezalar gibi bazı borçlar ise kapsam dışı kalacak.

Kaynak: Xinhua

Vladimir Putin, Politika, Ekonomi, Güncel, Aralık, Hukuk, Son Dakika

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