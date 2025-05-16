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Putin'den KazanForum 2025 Mesajı

Putin\'den KazanForum 2025 Mesajı

Putin, KazanForum 2025'in dostluk ve işbirliğini güçlendireceğine inanıyor.

16.05.2025 12:46
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025"in, ülkeler ve halklar arasındaki dostluğu derinleştireceğine ve işbirliğini güçlendireceğine inandığını bildirdi.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu forum kapsamında, "Rusya-İslam Dünyası: Stratejik Vizyon Grubu" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Oturumda, Rusya Devlet Başkanı Putin'in gönderdiği tebrik mesajı Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin tarafından okundu.

Mesajında, Rusya'nın yüzyıllardır İslam devletleriyle etkileşime açık olduğunun altını çizen Putin, şu değerlendirmede bulundu:

"Yüzyıllar boyunca çok uluslu yapıya sahip ülkemiz, İslam dünyası ülkeleriyle geniş çaplı işbirliğine açık olmuştur. Bugün de Rusya, oldukça zorlu jeopolitik durumlara rağmen ekonomik, bilimsel, eğitimsel, kültürel, insani ve bölgesel ilişkileri başarıyla ve istikrarlı şekilde genişletmektedir. Özellikle belirtmek isterim ki Tataristan, Rusya Federasyonu'nun bu tür verimli ve yapıcı işbirliklerini geliştirmede en aktif bileşenlerinden biridir. Forum sırasında, teknolojik alan da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi perspektiflerini tartışacaksınız. Dijital ve ekonomik sistemlerin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalar, İslam İşbirliği Teşkilatı temsilcilerinin de katılımıyla ele alınıyor. Forumun, ülkeler ve halklar arasındaki dostluğu derinleştireceğine ve işbirliğini güçlendireceğine inanıyorum."

"İslam dünyası ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi önceliklerimiz arasında"

Husnullin de İslam dünyası ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesinin, Rusya'nın dış politikasının öncelikleri arasında olduğunu belirterek "Bu ortaklıkta birleştirici rolü Stratejik Vizyon Grubu üstlenmektedir. Bu grup, ilişkilerimizin güçlendirilmesine büyük katkı sağlamaktadır. Jeopolitik türbülansların yaşandığı mevcut ortamda, geleneksel ahlaki normları zayıflatmaya yönelik girişimlerle karşı karşıyayız. Bu nedenle, geleneksel manevi ve ahlaki değerlerin korunması ve yaşatılması özel önem taşımaktadır." diye konuştu.

İslam'ın Rusya tarihinin ve kültürünün en önemli unsurlarından olduğunu dile getiren Husnullin, "Asırlardır Rusya Müslümanları, ülkenin kalkınmasına, savunma kapasitesinin güçlendirilmesine ve halklar arasında barış ile uyumun korunmasına büyük katkılarda bulunmuştur. Özellikle Rusya Müslümanlarının 9 Mayıs'ta 80. yıl dönümünü kutladığımız Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın zaferine yaptıkları olağanüstü katkıyı vurgulamak isterim." dedi.

Tataristan Cumhurbaşkanı ve Stratejik Vizyon Grubu Başkanı Rüstem Minnihanov da Rusya'da gençliğin geleneksel değerler temelinde yetiştirilmesi için tüm koşulların sağlandığını belirtti.

Putin'in mesajına atıfta bulunan Minnihanov, "Bu, hem toplumun hem de devletin dahil olduğu bir gelecek inşasıdır." ifadesini kullandı.

Özellikle Tataristan'da, Gençlik Diplomasi Akademisi ve öğrenci ekipleri gibi gençlik örgütlerinin aktif faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Minnihanov, genç aileleri, bilim insanlarını ve genç girişimleri destekleyen programlar yürütüldüğünü söyledi.

"Helal alanında güvenin sağlanması önemli"

Oturumda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci de helal kavramının sadece yiyecek ve içecek anlamına gelmediğini; yaşam, iletişim ve sosyal ilişkileri de temsil ettiğini ifade ederek artan taleple birlikte helal pazarının hızla büyüdüğüne dikkati çekti.

Bu pazarın 2022 yılında 2,3 trilyon dolar olduğunu ve 2032'ye kadar 7,4 trilyon dolara ulaşmasını beklediklerini aktaran Zeybekci, şunları kaydetti:

"Teknolojik gelişmeler ve giderek karmaşıklaşan üretim süreçleri karşısında helal standardizasyonu, akreditasyonu ve belgelendirme faaliyetleri ile helal alanında güvenin sağlanması hem ülkelerimizde hem de uluslararası ticarette daha kritik hale gelmiştir."

" Filistin'deki gençler göz ardı edilmemeli"

İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan ise dünyanın büyük bir değişim döneminden geçtiğini ve bu yeni dönemde gençlerin liderlik, diplomasi ve küresel ilerleme alanlarında büyük rol alabileceğini ifade etti.

Filistin gibi çatışma alanlarında gençlerin karşılaştığı zorlukların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Ayhan, Gazze ve Filistin'de yaşananlara dair uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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