Putin'den Paskalya Ateşkesi

(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya Bayramı nedeniyle 19 Nisan saat 18.00'dan 21 Nisan saat 00.00'a kadar Ukrayna'da tek taraflı ateşkes ilan etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da tek taraflı ateşkes ilan etti. Kremlin'in resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan Ukrayna'da temas hattındaki son duruma ilişkin rapor aldığı belirtildi. Putin, "Bugün, Paskalya öncesinde, öncelikle Hristiyan inancına, özellikle Ortodoksluğa mensup ve Rusya için savaşan askerlerimizi bu kutsal bayram nedeniyle tebrik etmek istiyorum. Ülkemizde ve dünyada bu günü kutlayan, saygı duyan herkesi de tebrik ediyorum. İnsani kaygılarla, bugün saat 18.00'den Pazartesi günü gece yarısına kadar Rus tarafı Paskalya ateşkesi ilan etmektedir. Bu süre zarfında tüm askeri faaliyetlerin durdurulması emrini veriyorum. Ukrayna tarafının da örneğimizi takip edeceğini varsayıyoruz. Ancak birliklerimiz, düşmanın olası ateşkes ihlalleri, provokasyonları ve her türlü saldırgan eylemine karşı hazır olmalıdır" ifadelerini kullandı.