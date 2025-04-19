Putin'den Paskalya Ateşkesi İlanı

- Rusya Devlet Başkanı Putin'den "Paskalya" ateşkesi

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya Bayramı nedeniyle saat 18.00'den 21 Nisan 00.00'a kadar ateşkes ilan etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un cephe hattındaki duruma ilişkin raporunu dinleyen Putin'in bugün saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar tüm askeri operasyonları durdurma kararı aldığı ifade edildi. Putin görüşmede, "Rus tarafı, bugün saat 18.00'dan itibaren pazartesi gece yarısına kadar Paskalya ateşkesi ilan ediyor. Bu süre zarfında tüm askeri operasyonların durdurulmasını emrediyorum. Ukrayna tarafının da bizi örnek almasını bekliyoruz. Aynı zamanda birliklerimiz, düşmanın muhtemel ateşkes ihlallerini ve provokasyonlarını, saldırgan eylemlerini püskürtmeye hazır olmalı" şeklinde konuştu.

"Kursk bölgesinin yüzde 99.5i kurtarıldı"

Genelkurmay Başkanı Gerasimov ise görüşmede, Rusya'nın Kursk bölgesinin büyük bölümünün Ukrayna askerlerinden temizlendiğini ifade etti. Gerasimov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin işgal ettiği Kursk topraklarının büyük kısmı artık kurtarıldı. Bu bin 260 kilometrekare, yüzde 99.5'e denk geliyor" dedi.