Putin ile Şara İlk Kez Görüştü

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(ANKARA) - Kremlin basın servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye'deki yeni yönetiminin Cumhurbaşkanı Ahmed eş- Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Suriye'deki yönetim değişikliğinden bu yana iki lider ilk kez görüştü.

Kremlin basın servisi bugün yaptığı bir açıklamada, "Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in, Suriye Arap Cumhuriyeti geçiş döneminin Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile telefon görüşmesi yapıldı" ifadeleri kullanıldı.

Rusya, Suriye'nin aralık ayından yeni yönetim tarafından devrilen eski Cumhurbaşkanı Beşar Esad yönetiminin güçlü mütefikleri arasında yer alıyordu. Yeni yönetimin Cumhurbaşkanı Şara ve Putin arasındaki ilk temas geçen hafta Putin'in özel temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısının Şam'ı ziyaret etmesinin ardından geldi.

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov da Rusya'nın özellikle Tartus'taki Rusya Donanması üssü ile ilgili anlaşmalar üzerinde yeni Suriye hükümetiyle tüm konularda diyaloğu sürdürmeye devam edeceğini söylemişti.