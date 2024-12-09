Putin'in Esed'e Sığınma Kararı - Son Dakika
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Putin'in Esed'e Sığınma Kararı

Kremlin, Beşşar Esed'in sığınma kararının Vladimir Putin'e ait olduğunu bildirdi.

09.12.2024 14:48
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed ve ailesine sığınma sağlama kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da Suriye'deki son gelişmeleri gazetecilere değerlendirdi.

Rusya'nın ???????Esed ve ailesine sığınma sağlama kararına değinen Peskov, "Buna benzer kararlar Devlet Başkanının izni olmadan alınmıyor. Bu onun kararı." dedi.

Putin'in Esed ile görüşmeyi planlamadığını belirten Peskov, Esed'in bulunduğu yere dair bilgi vermek istemedi.

Suriye'de Rusya'ya ait Hımeymim ve Tartus askeri üslerinin durumuna değinen Peskov, "Bu önemli bir konu. Bunu konuşmak için biraz erken. Her halükarda bu, Suriye'de yönetimde olacak olanlarla istişare edilmesi gereken bir konu. Şimdi değişim ve aşırı derecede istikrarsızlık dönemi devam devam ediyor. Bu nedenle zamana ve ciddi istişarelere ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

Peskov, söz konusu üslerin güvenliğinin sağlanması yönünde gerekli adımların atıldığını söyledi.

Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye meselesine ilişkin oluşturduğu Astana Formatı'nı değerlendiren Peskov, "Bu format amacını yitirdi. Diğer taftan söz konusu ülkeler arasında görüş alışverişi ve siyasi istişareler için bir mekanizma olarak her zaman geçerliliğini koruyor. Öyle ya da böyle bu istişareler elbette devam edecek." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Türkiye ve diğer bölge ülkeleriyle Suriye'deki duruma dair etkileşimde olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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