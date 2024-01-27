 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Putin, 2. Dünya Savaşı suçlarının araştırılacağını belirtti - Son Dakika
Üye Girişi

Putin, 2. Dünya Savaşı suçlarının araştırılacağını belirtti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Sovyet halkına karşı 2. Dünya Savaşı esnasında işlenen suçların araştırılmaya devam edileceğini belirterek, Nazizmi durdurmak ve tamamen yok etmek için elimizden geleni yapacağız.

Putin, 2. Dünya Savaşı suçlarının araştırılacağını belirtti
27.01.2024 - 19:11,
Abone Ol

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Sovyet halkına karşı 2. Dünya Savaşı esnasında işlenen suçların araştırılmaya devam edileceğini belirterek, "Nazizmi durdurmak ve tamamen yok etmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Rusya'nın Leningrad bölgesinde 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin soykırımına uğrayan Sovyet sivillerinin anısına yapılan anıtın açılış töreni düzenlendi.

Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko katıldı.

Putin, burada yaptığı konuşmada, Sovyet ordusunun 27 Ocak 1944'te Leningrad Kuşatması'nı ortadan kaldırdığını söyledi.

Leningrad Kuşatması'nın zulüm boyutu açısından benzeri görülmemiş bir olay olduğunu vurgulayan Putin, "Milyondan fazla Leningrad sakini, soğukta açlık ve sonsuz saldırıların kurbanı oldu. Bu veriler, tarihçiler ve bilim adamları tarafından yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkarıldı ve belgelerle mahkemede kanıtlandı. Nazilerin, ülkemizin sivil halkına karşı savaşı sırasında işlediği diğer suçların araştırılması konusunda da çalışmalara devam edilecek." dedi.

Bazı ülkelerde tarihin yeniden yazılarak değiştirildiğini ve Nazi idelojisinin benimsendiğini ve yöntemlerinin uygulandığını belirten Putin, bunun Ukrayna'da da yaşandığını aktardı.

Putin, sivil insanların saldırılarda ölmeye devam ettiğine dikkati çekerek, "Nazizmi durdurmak ve tamamen yok etmek için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Vladimir Putin, Dünya, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin, 2. Dünya Savaşı suçlarının araştırılacağını belirtti - Son Dakika


18:47
Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:33
İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17
4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18
Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08
Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
17:02
Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı

Son Dakika
18:47 Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:33 İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18 Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08 Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
17:02 Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı
16:41 Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:42 Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 19:44:19. #1.13#
SON DAKİKA: Putin, 2. Dünya Savaşı suçlarının araştırılacağını belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement