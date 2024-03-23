Putin: "İlk bilgilere göre (teröristler için) Ukrayna tarafından devlet sınırını geçmeleri için bir pencere hazırlandı"
Son Dakika › Güncel › Putin: Ukrayna, teröristler için devlet sınırını geçmeleri için bir pencere hazırladı - Son Dakika
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kadın Kolları Teşkilatı üyeleriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Oltu'daki kadınların yaşadığı sorunları daha yakından tanıma fırsatı bulan Destici, Kadın Kolları Teşkilatı üyelerine desteklerini dile getirdi.
Karaman'da yapılan çalışmalarda, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 4 bin 861 kişi sorgulandı ve 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Polis ekipleri, operasyonlar sonucunda 2 ruhsatsız tabanca, 5 kesici-delici alet, 43 gram uyuşturucu, 700 uyuşturucu hap, 7 bin dolu/boş makaron ve 22 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Karaman'da gerçekleştirilen operasyonlarda, asayiş, narkotik ve trafik suçlarından aranan 20 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-22 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalarda 7 bin 351 kişiyi sorguladı ve 20 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Ayrıca, operasyonlar sırasında bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde hava sıcaklığının 20 derece civarında olmasıyla birlikte vatandaşlar sahillere akın etti. Yürüyüş yapanlar ve turizmciler, yeni sezondan umutlu olduklarını belirtti. Sahillerde doluluk ve canlılık yaşanırken su sporları merkezi işletmecisi de hazırlıklarını tamamladıklarını ve güzel bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini söyledi.
Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda yarı finalde Macaristan'ı 25-14 yenerek finale çıktı. Milli takım, etkili mücadelesiyle maçı kontrol ederek galip geldi. Türkiye, finalde İtalya-Finlandiya maçının galibiyle karşılaşacak.
İstanbul'da çeşitli hastanelerde görev yapan doktorlar, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 'sessiz yürüyüş' gerçekleştirdi. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid Han'ın türbesi önünde toplanan katılımcılar, İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı dövizler eşliğinde Ayasofya Meydanı'na kadar yürüdü. Grup adına açıklama yapan bir doktor, İsrail'in Filistin'deki işgal, katliam ve soykırımının devam ettiğini belirtti ve Gazze'de yaşanan zulmü anlattı. Doktorlar, Gazze için atılacak adımlarda gönüllü olmaya hazır olduklarını ifade etti ve devleti, sivil toplum kuruluşlarını ve uluslararası organizasyonları Gazze için adım atmaya davet etti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında bölgede ulaşım kontrollü sağlandı.
Karabük Üniversitesi, TÜBİTAK 2209-A-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve TÜBİTAK 2209-B-Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı 2023/2. dönemde yapılan başvuruların sonuçları açıklandı. Karabük Üniversitesi, 2023/2. dönemde 294 başvuru arasından 123 projesi desteklenmeye değer görüldü. Bu başarı, üniversitenin AR-GE kapasitesindeki yükselişin önemli bir göstergesidir.
Sizin düşünceleriniz neler ?