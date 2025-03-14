Putin ve ABD Temsilcisi Görüşmesi

(ANKARA) - RusyaDevlet Başkanı Vladimir Putin, dün geç saatlerde ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff ile dün gece geç saatlerde bir araya geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'a göre, Putin, " Ukrayna'daki çözüm konusunda Trump'ın tutumunu destekliyor, ancak birlikte cevaplanması gereken soruları" dile getirdi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff aracılığıyla Donald Trump'ın Rusya'ya mesajlar ilettiğini belirtti. RusyaDevlet Başkanı Vladimir Putin, Witkoff ile dün gece geç saatlerde bir araya gelmişti.

Peskov'un aktardığına göre, Rusya, Ukrayna konusunda ABD'den ek bilgi aldı. Peskov'a göre, Putin, "Ukrayna'daki çözüm konusunda Trump'ın tutumunu destekliyor, ancak birlikte cevaplanması gereken soruları" dile getirdi. Peskov, hem Rusya hem de ABD'nin Putin ile Trump arasında bir görüşmenin gerekli olduğunu kabul ettiğini belirtti. Trump ve Putin arasındaki görüşmenin tam zamanı henüz kararlaştırılmadı. Kremlin Sözcüsü, "Kesinlikle temkinli bir şekilde iyimser olmak için nedenler var" dedi.