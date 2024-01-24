Putin ve Çad geçiş dönemi Devlet Başkanı İtno, Moskova\'da bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çad geçiş dönemi Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi İtno ile Çad'daki durumu ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Rusya'yı ziyaret eden Çad geçiş dönemi Devlet Başkanı İtno, başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile Çad arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirterek, "Anlaşmalarımızın hukuk temelini güçlendirecek ve genişletecek sağlam bir belge paketi hazırlanıyor. Meslektaşlarımızın bu konudaki çalışmayı en kısa zamanda tamamlayacağını umuyorum." ifadesini kullandı.

Putin, Çad'daki durumu yakından takip ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Terörle mücadele ile ilgili yaşananları, babanızın başına gelenleri büyük endişeyle takip ettik. Bununla birlikte Anayasa ile ilgili referandum düzenleyebildiğinize seviniyoruz. Genel seçimlerin en yüksek seviyede düzenleneceğinden eminim. Ülkedeki durumu istikrara kavuşturabilmenize seviniyoruz. Bu konuda her türlü desteği vereceğiz."

Çad geçiş dönemi Devlet Başkanı İtno da Rusya ile ilişkilerin "köklü" olduğunu ve Putin ile görüşmesinin, ikili ilişkileri tüm yönlerde güçlendireceğini umduğunu vurguladı.