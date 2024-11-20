Putin ve Touadera Telefondan Görüştü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, telefonda, terörle mücadele ve ekonomik ilişkileri ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Touader telefonda görüştü.

Terörle mücadele ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde istikrarın sağlanması konularının istişare edildiği görüşmede, Rus tarafı, Orta Afrika Cumhuriyeti ekonomisini ve güvenliğini güçlendirmeye yönelik desteğini sürdüreceğini iletti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi, ticari ve beşeri ilişkilerin güçlendirilmesine ilişkin başlıkların da ele alındığı belirtildi.