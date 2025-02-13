Putin ve Trump Yüz Yüze Görüşecek - Son Dakika
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Putin ve Trump Yüz Yüze Görüşecek

Kremlin, Putin ve Trump'ın en kısa sürede bir araya gelmesi gerektiğini duyurdu. Çeşitli konular ele alınacak.

13.02.2025 15:20
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın en kısa sürede bir araya gelmesine ihtiyaç olduğunu belirterek, "İki liderin konuşacağı çok şey var." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Putin-Trump telefon görüşmesini değerlendirdi.

Bu görüşmenin önemine işaret eden Peskov, Putin ile Trump'ın dünkü görüşmede Ukrayna krizinden başka enerji sektörüyle ilgili konuları da ele aldıklarını aktardı.

Peskov, "Görüşmenin hangi tarafın inisiyatifiyle gerçekleştiği, iki liderin ilk kez mi görüştüğü" yönündeki soruları ise cevapsız bıraktı.

"İki lider yüz yüze görüşmenin hazırlığı için talimat verdi"

Putin'in Trump ile ne zaman bir araya geleceği yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, iki liderin temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığını belirterek, "Putin ile Trump, yardımcılarına yüz yüze görüşmenin hazırlığı için talimat verme konusunda anlaştı." diye konuştu.

Peskov, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmenin mümkün oldukça en kısa zamanda yapılmasına ihtiyaç var. İki liderin konuşacağı çok şey var. Gündemde çok konu var. Bu konular dünkü telefon görüşmesinde belirlendi. Şimdilik görüşmenin ne zaman gerçekleşeceği konusunda konuşmak mümkün değil. Çünkü bu konudaki çalışmalar ancak başlıyor."

ABD ile müzakereler için heyet oluşturmaya başladıklarını bildiren Peskov, Amerikan heyetinin Moskova'yı ziyaret etmesi konusunda anlaşmaya varılmadığını söyledi.

ABD'deki mevcut yönetimin Ukrayna krizini çözme isteğini memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Peskov, bu konuda diyaloğa açık olduklarını belirtti.

Sözcü Peskov, ABD ile müzakerelerde Avrupa'daki güvenlikle ilgili konuların da ele alınacağı umudunu paylaştı.

Rusya'da tutuklu ABD vatandaşı Marc Fogel'in serbest bırakıldığına dikkati çeken Peskov, Fogel karşılığında serbest bırakılan bir Rus vatandaşının ileriki günlerde Rusya'ya getirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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