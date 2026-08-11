Pütürge\'de Orman Yangınına Müdahale

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale başlattı.

Yangın öğle saatlerinde ilçeye bağlı Aktarla Mahallesi'nde çıktı. Dağlık alandan yayılan dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Kara ekiplerinin söndürme çalışmalarına hava desteği de sağlandı. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.