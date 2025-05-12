Radev'den Avro Referandum Teklifi - Son Dakika
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Radev'den Avro Referandum Teklifi

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, avroya geçiş için referandum önerisinde bulundu, tepkiler sürüyor.

12.05.2025 19:40
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Geçmişte ülkesinin tek Avrupa para birimi olarak avroya geçişini destekleyen Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in, bu politikasında yaptığı ani değişikliğe siyasi çevrelerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Bulgaristan Parlamentosu ve hükümetinin daha önce almış olduğu, ülkenin ulusal para birimi levadan avroya geçmesine ilişkin kesin kararın referanduma sunulmasına devamlı karşı çıkan Radev, aniden karar değiştirerek, son sözün halka verilmesini önerdi.

Aniden aldığı referandum kararını 9 Mayıs Avrupa Günü'nde duyuran Radev'e, siyasi çevrelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Parlamentoda çoğunluk sahibi NATO ve Avrupa Birliği (AB) yanlısı parti ve koalisyonların liderleri de, Bulgaristan'ın dış siyaseti konusunda cumhurbaşkanının değil, parlamentonun ve hükümetin söz sahibi olduğunu hatırlattı.

Radev'in Özel Kalem Müdürü Krum Zarkov, bu duruma tepki göstererek, 9 Mayıs'ta istifa etmişti. Zarkov, Bulgaristan Anayasa Mahkemesi'nin daha önce avroya geçiş sürecinde değişiklik yapılmayacağını bildirdiğini anımsatmıştı.

Radev, referandum teklifini parlamentoya sundu

Öte yandan Radev, vatandaşların "Bulgaristan'ın 2026 yılında tek Avrupa para birimi olarak avroyu kabul etmesini kabul ediyor musunuz?" sorusuna yanıt vereceği bir avro referandumunun yapılmasını parlamentoya sundu.

Konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Radev, "Referandum, parlamentonun demokratik karakteri için bir sınav olacaktır." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Halka söz hakkı verecek referandum Bulgaristan demokrasisi için iyileştirici bir şifa olacak ve tüm argümanların duyulmasını sağlayacaktır. Referandum aynı zamanda, siyasi sınıfın seçmenlerle yeniden diyalog kurmasını ve onların son yıllarda güvenini kazanmak için mücadele etmesini sağlayacaktır."

Radev ayrıca, 2007'de Bulgaristan'ın AB'ye katılımı ile avroya geçmeye söz verdiğini, ancak bu geçişin sabit bir tarih veya süreye bağlı olmadığını ve Bulgar toplumunda bu konuda sabit bir görüş birliği bulunmadığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Radev, parlamentonun otoritesinin görece düşük olduğunu ima ederek, "Meşruiyeti son derece düşük olan kurumların, vatandaşların görüşlerini dinlemeden ortak geleceğimiz hakkında stratejik bir karar alması gerilimi daha da arttırıyor. Her bir Bulgaristan vatandaşının kendi parası ve varlığı üzerinde söz sahibi olma hakkı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Bulgaristan'da son kamuoyu yoklamalarına göre, halkın parlamento çalışmalarına verdiği destek yüzde 12-14 civarında.

14 Mayıs'ta, parlamentodaki oturumda, Radev'in sunduğu referandum teklifinin reddedilmesi bekleniyor. ???????

Radev'in sürpriz görüş değişikliği

Parlamentoda Rusya yanlısı siyasi partiler, avroya geçişin referandumla karara bağlanmasını destekliyor.

Radev, geçmişte ülkenin planlanmış avroya geçişine tam destek verirken, son olarak mart ayında buna karşı çıkan parlamentoda Rusya yanlısı Vızrajdane (Yeniden Doğuş) Partisi'nin lideri Kostadin Kostadinov'a tavır koymuştu.???????

Kaynak: AA

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