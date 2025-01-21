Ramaswamy DOGE'den Ayrıldı

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ABD Başkanı Donald Trump tarafından, iş insanı Elon Musk ile birlikte Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) eş direktörlüğüne seçilen girişimci Vivek Ramaswamy görevinden ayrıldığını duyurdu.

Ramaswamy, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "DOGE'nin kurulmasına destek vermek benim için bir onurdu." ifadesini kullanarak, Musk ve ekibine başarılar diledi.

Vivek Ramaswamy, Ohio valiliği hakkındaki planlarına ilişkin yakında daha fazla bilgi vereceğini belirtti.

Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi Sözcüsü Anna Kelly de yaptığı açıklamada, valilik planları gereği Ramaswamy'nin DOGE dışında kalması gerektiğini belirterek, "Son iki aydaki katkılarından dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, DOGE'nin başına atadığı Musk ve Ramaswamy'nin hükümet bürokrasisinin ortadan kaldırılmasının, aşırı düzenlemelerin azaltılmasının, savurgan harcamaların kesilmesinin ve federal kurumların yeniden yapılandırılmasının önünü açacağını açıklamıştı.

Yıllık 6,5 trilyon dolarlık hükümet harcamalarındaki büyük israf ve dolandırıcılığı ortadan kaldıracaklarını savunan Trump, Musk ve Ramaswamy'nin ABD ekonomisini özgürleştirmek ve hükümeti insanlara karşı sorumlu kılmak için birlikte çalışacaklarını belirtmişti.

ABD basınında eski Ohio Valisi JD Vance'in başkan yardımcısı olduktan sonra boşalan koltuğuna Ramaswamy'in adaylığını açıklamasının beklendiğine ilişkin haberler yer almıştı.