Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Ramazan ayının gelmesi dolayısıyla israf uyarısında bulundu.
Dere, yazılı açıklamasında, Ramazan ayı ile pazarlarda, cadde ve sokaklarda hareketlilik başladığını belirtti.
Her bütçeye uygun ürünlerin raflarda yerini aldığını kaydeden Dere, "Ramazan dolayısıyla temel gıda maddelerine talep artışı oluyor. Bu artış ise fiyat yelpazesini genişletiyor. İnsanlar alışverişlerinde sırf ucuz diye kalitesiz ve sağlıksız merdiven altı ürünlere yönelebiliyor. Ucuz diye alınan yiyecek ya aynı gün ya da ertesi gün çöpe gidiyor. Bu da daha çok israfa sebep oluyor. İftar sofralarında israfın her türlüsünden kaçınmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'de her gün 6 milyonun üzerinde ekmeğin, 26 milyon ton civarında meyve, sebze ve gıdanın da bir yılda israf edildiğine dikkati çeken Dere, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizdeki gıda israfının yüzde 42'si evlerde çöpe giden yiyeceklerden kaynaklanıyor. En çok çöpe atılan yiyeceklerin başında ise ekmek, unlu mamuller, sebze ve meyveler geliyor. Diğer aylarda yapılan gıda israfı maalesef Ramazan ayında ciddi boyutlara ulaşıyor. Gün boyu oruç tutup nefsimizi terbiye ederken bir lokma ekmek dahi bulamayan insanların halinden anlamak için bu dönemde gıda israfından mümkün olduğunca kaçınmalıyız. Alışverişe giderken liste yapmalı, ihtiyacımız kadar almalı, doyacağımız kadar sofra kurmalıyız."
Son Dakika › Güncel › Ramazan Ayında İsraf Uyarısı - Son Dakika
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