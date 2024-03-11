Ramazan Ayında İsraf Uyarısı - Son Dakika
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Ramazan Ayında İsraf Uyarısı

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Ramazan ayının gelmesi dolayısıyla israf uyarısında bulundu. Dere, Ramazan dolayısıyla temel gıda maddelerine talep artışı olduğunu ve bu artışın fiyat yelpazesini genişlettiğini belirtti. Ucuz diye alınan yiyeceklerin çoğunlukla çöpe gittiğini ve bu durumun daha çok israfa sebep olduğunu vurgulayan Dere, iftar sofralarında israftan kaçınılması gerektiğini söyledi. Türkiye'de her gün milyonlarca ekmeğin ve tonlarca meyve, sebze ve gıdanın israf edildiğine dikkat çeken Dere, gıda israfının büyük bir kısmının evlerde gerçekleştiğini ve Ramazan ayında bu israfın daha da arttığını ifade etti. Dere, alışverişe giderken liste yapılması, ihtiyaç kadar alınması ve doyacağı kadar sofra kurulması gerektiğini vurguladı.

11.03.2024 17:34  Güncelleme: 17:37
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Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Ramazan ayının gelmesi dolayısıyla israf uyarısında bulundu.

Dere, yazılı açıklamasında, Ramazan ayı ile pazarlarda, cadde ve sokaklarda hareketlilik başladığını belirtti.

Her bütçeye uygun ürünlerin raflarda yerini aldığını kaydeden Dere, "Ramazan dolayısıyla temel gıda maddelerine talep artışı oluyor. Bu artış ise fiyat yelpazesini genişletiyor. İnsanlar alışverişlerinde sırf ucuz diye kalitesiz ve sağlıksız merdiven altı ürünlere yönelebiliyor. Ucuz diye alınan yiyecek ya aynı gün ya da ertesi gün çöpe gidiyor. Bu da daha çok israfa sebep oluyor. İftar sofralarında israfın her türlüsünden kaçınmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de her gün 6 milyonun üzerinde ekmeğin, 26 milyon ton civarında meyve, sebze ve gıdanın da bir yılda israf edildiğine dikkati çeken Dere, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizdeki gıda israfının yüzde 42'si evlerde çöpe giden yiyeceklerden kaynaklanıyor. En çok çöpe atılan yiyeceklerin başında ise ekmek, unlu mamuller, sebze ve meyveler geliyor. Diğer aylarda yapılan gıda israfı maalesef Ramazan ayında ciddi boyutlara ulaşıyor. Gün boyu oruç tutup nefsimizi terbiye ederken bir lokma ekmek dahi bulamayan insanların halinden anlamak için bu dönemde gıda israfından mümkün olduğunca kaçınmalıyız. Alışverişe giderken liste yapmalı, ihtiyacımız kadar almalı, doyacağımız kadar sofra kurmalıyız."

Kaynak: AA

Türkiye, Antalya, İftar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan Ayında İsraf Uyarısı - Son Dakika

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