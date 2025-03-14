Ramazan Ayında Suriyeli mültecilerin memleketlerine dönüşü sürüyor - Son Dakika
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Ramazan Ayında Suriyeli mültecilerin memleketlerine dönüşü sürüyor

Ramazan Ayında Suriyeli mültecilerin memleketlerine dönüşü sürüyor Suriye'de Esad rejiminin çökmesiyle birlikte, Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşleri Öncüpınar Gümrük kapısından devam ediyor.

14.03.2025 14:07
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Ramazan Ayında Suriyeli mültecilerin memleketlerine dönüşü sürüyor

KİLİS - Suriye'de Esad rejiminin çökmesiyle birlikte, Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşleri Öncüpınar Gümrük kapısından devam ediyor.

Ramazan ayının manevi atmosferiyle birlikte, vatanlarına kavuşma sevincini yaşayan Suriyeliler, Türkiye'de geçirdikleri yıllara dair duygularını dile getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'nin Bursa Şehrinde yaşayan Suriyeli mülteci Suphi Haji, çok heyecanlı olduğunu ve Ramazan bayramını vatanında geçireceği için çok mutlu olduğunu belirtti. Türkiye'de geçirdiği yıllar içerisinde çok iyi geçtiğini belirtti. Haji, Türkiye'ye geldiği ilk günden itibaren hiçbir olumsuz durumla karşılaşmadığını, aksine burada geçirdiği yılların oldukça verimli ve huzurlu geçtiğini söyledi. Haji, "Burada hiçbir sorun yaşamadım, çok güzel yıllarım geçti. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" diyerek Türkiye'nin misafirperverliğine olan minnettarlığını dile getirdi. Türkiye'de geçirdiği zamanın, Suriyeli mülteciler için örnek teşkil edebileceğini belirten Haji, Türk halkının gösterdiği hoşgörü ve anlayışa olan teşekkürlerini de dile getirdi. Suphi Haji "Türkiye'nin misafirperverliğini hiçbir zaman unutmayacağım" şeklinde konuştu.

Suriyeli Ali de benzer duygularla ülkesine döndüğünü ifade ederek, çok mübarek aylardayız ve ramazan ayından ülkeme dönmek beni çok mutlu etti aynı zamanda ramazan bayramına çok az kaldı buda beni heyecanlandırdığını söyledi. Ali "Türkiye'nin Gaziantep şehrinde çok güzel güzel yıllarım geçti, çok şükür şimdi Öncüpınar Gümrük Kapısından geçerek Suriye'ye gideceğim. Ali Burada bize kapılarını açan Türk halkına teşekkür ediyorum. İnşallah vatanımızda güven içinde yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Suriyeli Ali, Türkiye'de geçirdiği yılların kendisi için unutulmaz hatıralar ile dolu olduğunu belirterek, duygularını şöyle paylaştı: "Türkiye'de çok güzel yıllar geçirdim. Zor zamanlarda bana ve diğer mültecilere kapılarını açan Türk halkına minnettarım. Suriyeli Ali Şimdi, Allah'a şükürler olsun, vatanıma dönüyorum ama burada edindiğim dostlukları ve yaşadığım güvenli ortamı asla unutmayacağım" dedi

Ali, Türkiye'nin kendisine sadece güvenli bir barınma imkanı sunmakla kalmadığını, aynı zamanda burada huzurlu bir yaşam sürdüğünü ifade etti. Ali, "Türkiye'deki yıllarım, zor günlerimde bana gerçek bir yuva sundu. Türk halkının sıcaklığı ve misafirperverliği, zorluklar içinde bile bana umut verdi" dedi.

Ülkesine dönüş yolculuğuna çıkarken, Türkiye'nin sağladığı fırsatlar ve gösterilen hoşgörünün her zaman hatırlanacağını belirten Ali, "İnşallah vatanımıza döndüğümüzde, burada öğrendiğimiz hoşgörü ve dayanışmayı orada da yaşayabiliriz. Suriye'de, artık daha güvenli bir ortamda, barış içinde yaşamayı diliyoruz. Burada gördüğümüz sıcak karşılama ve yardımseverlik, bizleri daha güçlü kıldı ve umutlarımızı artırdı" şeklinde konuştu.

Suriyeli Al Numan (Temsili) ise Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısına İzmir'den geldiğini ve Türkiye'de geçirdiği yıllarda birçok dostluk kurduğunu ve insanlığın her şeyden önemli olduğunu vurguladı. Al Numan, "Sen iyi olursan, Türk ya da Arap fark etmez. Önemli olan insanlık. Burada yıllar geçti, bazen kendi vatandaşlarımızdan bazıları Türkiye'nin iyimserliğini kötüye kullandı. Numan Oysa biz buraya misafir olarak geldik, daha dikkatli ve akıllı olmaları gerekirdi. Türk Halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriyeli Vatandaşlara yardım ettiği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Türkiye, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan Ayında Suriyeli mültecilerin memleketlerine dönüşü sürüyor - Son Dakika

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