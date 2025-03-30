Ramazan Bayramı Coşkuyla İzlendi - Son Dakika
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Ramazan Bayramı Coşkuyla İzlendi

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Sakarya'da camilerde bayram namazı coşkusu yaşandı; Vali Doğan da katıldı.

30.03.2025 08:52
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11 ayın sultanı, bayram namazıyla uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'da bayram namazı coşkusu tüm camilerde yaşandı. 11 ayın sultanı olan Ramazan, bayram namazıyla uğurlandı.

Sakarya'da vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde kalkarak, camilerin yolunu tuttu. Şehirdeki birçok camide bir araya gelen vatandaşlar bayram namazını eda ederken, Adapazarı ilçesinde bulunan ve şehrin en büyük cami olma özelliği olan, Şeyh Edebali Camii de bu camilerden birisi oldu. Saat 07.16'da cami içerisinde saf tutan vatandaşlar bayram namazını kıldı. Sakarya Valisi Rahmi Doğan'da saf tutanlar arasında yerini aldı. Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olduğu anlatılan hutbede Filistin'de Gazze'de yaşanan zulümlerin son bulması için dua edildi. Vatandaşlar bayram namazını kıldıktan sonra cami çıkışında birbirleriyle bayramlaştı.

Kaynak: İHA

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