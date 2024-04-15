Ramazan Bayramı tatili süresince "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'den 1 milyon 334 bin 923 araç geçiş yaptı.
Alınan bilgiye göre, geçen yıl Ramazan Bayramı süresince 627 bin 391 aracın geçtiği kentten geçen araç sayısında artış yaşandı.
Tatilin başladığı 6 Nisan ile 14 Nisan arasında 1 milyon 334 bin 923 aracın geçiş yaptığı Kırıkkale'de, ekipler tarafından 8 bin 740 araç kontrol edildi, 1690 sürücüye 4 milyon 647 bin 613 lira idari ceza uygulandı.
Denetimlerde 97 araç trafikten men edildi, 14 sürücünün belgesine el konuldu.
Tatil süresince kentteki 38 kazada 2 kişi öldü, 75 kişi yaralandı, 48 de hasarlı kaza meydana geldi.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Bayram Tatilinde 1 Milyon 334 Bin 923 Araç Geçiş Yaptı - Son Dakika
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