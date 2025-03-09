Ramazan'da Atom Tatlısı İlgisi

Ramazan'ın vazgeçilmez lezzeti 'atom'

SAMSUN - Samsun'un geleneksel lezzetlerinden biri olan ve Ramazan ayında daha fazla ilgi çeken atom tatlısı, iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Fırın ustalarının yoğun mesai harcadığı atom tatlısı, yumurta akı, şeker ve sudan hazırlanıyor. Her yaş grubundan sevilen bu tatlı, Ramazan ayında daha fazla talep görüyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan ve özel bir aparatla şekil verilen atom tatlısı, gevrek yapısı ve hafif bir tatlı olması ile biliniyor. Samsun halkı, bu özel lezzeti iftar sofralarında sıklıkla tercih ediyor. Atom tatlısı büyüklüğüne göre 5 ile 10 TL arasında fiyatlardan satılıyor.

30 yıllık fırın ustası Necdet Pala, "Dedemden geliyor bu iş bize. Atom Samsun'un geleneksel bir tatlısıdır. Atom diğer tatlılara göre hafif bir tatlı olduğu için Samsun bunu tercih ediyor. Öncellikle şeker ve yumurtamızı kısık bir ayarda eritiyoruz. Sonra miksere koyarak kıvamını buluyoruz. Bulduktan sonra Alıyoruz ve tavalara döküyoruz. Döküm halinde fırınımıza atıyoruz. 1 saat sonra dışarı çıkartıp 2 saat dinlendiriyor ve servise açıyoruz. Yumurtanın beyazı kullanılıyor kırmızısı ise pidede kullanılıyor. İsraf yok biliyorsunuz Samsun'un pidesi de meşhur. 1 kilo atom için 55 - 60 yumurta gidiyor. Yumurtanın büyüklüğüne göre değişiyor. Bunu farklı isimlerde de bize soran oluyor. Ankara'da İstanbul'da buna beze diyorlar, köpük diyorlar. Ama biz Samsun'da atom diyoruz. Biz günde 1000 tane yapıyoruz. İki boyu var. Tanesi 5 ile 10 TL arasında satılıyor" dedi.

Samsun'da oldukça meşhur olan atom, şehir dışından gelen vatandaşların da dikkatini çekerken, neredeyse her köşe başında satılan tatlı vatandaşların ilgi odağı olmayı da başarıyor.