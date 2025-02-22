İftar menülerinin fiyatı belli oldu - Son Dakika
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İftar menülerinin fiyatı belli oldu

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Ramazan ayının başlamasına günler kala hazır yemek sektörü, iftar yemekleri ve kumanya hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ, ramazan ayı için özel menülerin ve kumanya paketlerinin sunulacağını belirterek menü fiyatlarını anlattı.

22.02.2025 11:16  Güncelleme: 12:59
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Hazır yemek sektörü, ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, iftar yemekleri ve kumanya hazırlıklarını tamamladı. Önümüzdeki hafta 1 Mart'ta başlayacak 11 ayın sultanı ramazanın gelişinin, birçok sektörde olduğu gibi hazır yemekte de hareketlilik oluşturması bekleniyor. Bu kapsamda diğer aylarda özellikle öğlen saatlerinde görülen yoğunluğun, iftar vaktine kayması bekleniyor. Sektör temsilcileri de tüm hazırlıklarını yaparak, ramazan ayını beklemeye başladı.

"YEREL YÖNETİMLER VE HAYIRSEVERLERDEN BEKLENTİ İÇERİSİNDEYİZ"

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı (YESİDEF) Hüseyin Bozdağ, özellikle fabrikaların sabah 08.00-17.00 saatlerinde çalıştıklarını belirterek, iftar vaktinin bu saatlerin dışında kaldığına işaret etti. Ramazan ayında öğle yemeği saatlerinde yoğunluğun düşmesini beklediklerini dile getiren Bozdağ, "Özellikle yerel yönetimler ve hayırsever çadır sahiplerinden beklenti içerisindeyiz. Öğle yemeği kaybımızı ramazan kumanyalar ve iftar çadırı yemekleriyle telafi etmeye çalışacağız." dedi. Bozdağ, ramazana özel kumanyaların undan yağa, makarnadan pirince kadar bir ayda tüketilebilecek ürünlerden oluştuğunu vurgulayarak, "Şu anda 26 gün üzerinden hazırlıyoruz. Aylık 3 bin 500-4 bin lira aralığında kumanya paketleri hazırlıyoruz. Bu da 4 kişilik bir ailenin, erzakını karşılayabilecek nitelikte bir değer. Bunu işverenlerimize sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

İFTAR MENÜLERİNİN FİYATI BELLİ OLDU

Bozdağ, ramazanda diğer aylarda olduğu gibi standart 4 çeşit yemek yerine, özel iftar yemeklerinin sunulacağını aktararak, şunları kaydetti: Çorbayla başlayıp kavurma etle devam eden, tereyağlı pilavından, Osmanlı tulumbasına ve yerli içeceğe varıncaya kadar 8-10 çeşitten oluşan özel iftar menüsü yapıyoruz. Bu iftar menülerini dökme yemek olarak verdiğimiz gibi aynı zamanda paketli yemek olarak da verebiliyoruz. Dökme olarak yerinde verdiğimizde, normal şartlarda 150-200 lira olan 4 kap yemeği, biz aşağı yukarı iftariyeliklerle 380-420 lira aralığında veriyoruz. Pakete döndüğünüz zaman da bu 550-600 liraya kadar çıkıyor. Masaya servis dediğimiz etli ve tavuklu serpme yemek yani çadırlarda ya da bahçelerde yenilen iftar yemekleri de 5 yıldızlı otel gibi 650-1000 lira aralığında değişen menülere doğru gidiyor.

VATANDAŞLARA "RAMAZAN KONDU" UYARISI

Bozdağ, tüketicilerin dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin de bilgi vererek, ramazanda gecekondular gibi "ramazan kondu"ların ortaya çıktığını bildirdi. Denetimsiz yerlerde bilinçsiz kişilerce hazırlanan toplu iftar yemeklerinin çok sayıda kişinin zehirlenmesine yol açabileceğini dile getiren Bozdağ, şu değerlendirmede bulundu: İnsanlara yardım edeyim derken bir sürü hastalığa davetiye çıkarabilirsiniz. Tüketiciler veya iftar verecek kişiler, hangi ilde yaşıyorsa burada tarım il müdürlüklerinde lisanslı yemek firmalarının ya da Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonunun çatısı altındaki üyelerden yemek alırlarsa kendileri için de önlem almış olurlar. Daha çok mevlit, köy ya da cami derneklerinde bu tür yemeklerde insanların zehirlenme vakası çok oluyor. O yüzden vatandaşların yemekleri lisanslı firmalardan almaları çok daha kıymetli olacaktır.
İftar menülerinin fiyatı belli oldu
Kaynak: AA

Hüseyin Bozdağ, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel İftar menülerinin fiyatı belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mehmet B:
    biz de haziriz zamciklara 13 2 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    hazırlandı et köfte pastırma tavuk hindi manda yogurdu Kars kaşarı havyar döner pizza Medine hurması 9 4 Yanıtla
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