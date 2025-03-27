Ramazan Lezzetleri: Topa ve Somun - Son Dakika
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Ramazan Lezzetleri: Topa ve Somun

Bosna Hersek'te ramazan ayına özel topa mezesi ve somun ekmeği, iftar sofralarının vazgeçilmezi.

27.03.2025 11:16
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Bosna Hersek'te sadece ramazan ayında yenilen; yapımında tereyağı, kaymak ve farklı türde peynirlerin kullanıldığı "topa" mezesi ile "somun" ekmeği, iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor.

"Avrupa'da ramazan" başlıklı dosya haberinin 11'nci bölümünde AA muhabiri, sofraların vazgeçilmezi topa ve somunun önemini anlattı.

Özellikle başkent Saraybosna'da iftar sofralarının başta gelen lezzetlerinden biri olan bu yapımı basit bir meze olan topa, Boşnakların "somun" olarak isimlendirdikleri mayasız hamurdan yapılan sıcak ekmekle birlikte sunuluyor.

Tarihi Başçarşı'daki restoranların iftar menülerinde yer alan topa ve somun, başta Boşnaklar olmak üzere şehre gelen turistler tarafından da tüketiliyor.

Ramazan ayına özgü bir lezzet olan topa, iftar sofrasında ana yemekten önce ikram olarak masalara sunuluyor.

Somun yapımıyla birlikte yüzlerce yıllık tarihe sahip topa, evlerde ve restoranlarda iftara çok az bir süre kala hazırlanıyor ve sıcak bir şekilde masadaki yerini alıyor.

Topanın yanında sunulan sıcak somun ise Başçarşı'daki az sayıdaki fırın tarafından üretiliyor. Odun ateşinde pişen ve insanların iftara az bir vakit kala almak için uzun kuyruklar oluşturduğu somun da topanın sofradaki tamamlayıcısı olarak biliniyor.

"İftarın vazgeçilmez bir parçası bu yemek"

Başçarşı'da geleneksel Boşnak mutfağını yaşatan Carsija isimli restoranın aşçısı Rasima Subasic, AA muhabirine topa yapımını anlattı.

Subasic, sadece ramazanda tüketilen topanın Boşnak mutfağının geleneksel tatlarından biri olduğunu söyledi.

Restoranlarda topayı sadece ramazan için hazırladıklarını aktaran Subasic, "Evlerde topa bazen yapılsa da genellikle ramazan ayında hazırlanıyor. İftarın vazgeçilmez bir parçası bu yemek. İnsanlar oruçlarını geleneksel olarak hurma, su ve topa ile açıyor ve ardından diğer yemekler geliyor." diye konuştu.

Subasic, topanın birkaç çeşidi bulunduğunu belirterek, kendisinin taze ve kuru peynir, Boşnakların adına pavlaka dediği ekşi kaymak ve tereyağı kullandığını kaydetti.

Topayı sıcak ve lezzetli olarak tanımlayan Subasic, "Bu lezzet hızlıca hazırlanır, ramazanın bir başka geleneksel lezzeti olan somunla birlikte servis edilir." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Gastronomi, Güncel, Kültür, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan Lezzetleri: Topa ve Somun - Son Dakika

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