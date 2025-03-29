Ramazan Sonrası Beslenme İpuçları

(ANTALYA)- Ramazan ayının sonuna gelinmesiyle birlikte, değişen beslenme düzeni tekrardan eskiye dönecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde diyetisyen olarak görev yapan Kübra Gözde Demirkaplan Arslan, bu geçiş sürecinin kolay bir şekilde nasıl atlatılabileceği yönünde tavsiyelerde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde diyetisyen olarak görev yapan Kübra Gözde Demirkaplan Arslan, beslenme alışkanlıklarının değiştiği bir ramazan sürecinden çıkıldığını, bundan dolayı da vatandaşların, Ramazan Bayramı ve sonrasındaki geçiş süreci için dikkat etmesi gereken bazı konular olduğunu söyledi.

Arslan, "Öncelikle, azalan metabolizma hızımızı eski hızına getirmek için fiziksel aktiviteleri arttırmalı, az az ve sık sık beslenmeliyiz. Ayrıca bağırsak düzenimizi eskiye döndürmek için; meyve, sebze ve tahıllardan günlük olarak yeterli tüketim seviyesine ulaşmamız lazım. Bağırsak sağlığı için önemli olan bir diğer konu da su tüketimi. Su tüketimini yeterli miktarda yaparak, geçiş sürecini kolaylaştırabiliriz. Bu süreçte; hamur işi, kızartma ve yağlı besinlerden uzak durmamız gerekiyor. Ramazan Bayramı'nda özellikle tatlı tüketimine çok dikkat etmeliyiz. Eğer tatlıya hayır diyemiyorsak, her gittiğimiz misafirlikte ya da bize gelen misafirde tatlı tüketmek yerine, bu tüketimi günde 1 defayla sınırlandırmalıyız. Eğer mümkünse tatlı tercihimizi şerbetli tatlılar yerine, sütlü ve az şekerli tatlılardan yana kullanmalıyız" diye konuştu.