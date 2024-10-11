Rami Astronomi Şenliği Düzenleniyor

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Türk astronomi bilginleri Ali Kuşçu ve Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına, "Rami Astronomi Şenliği: Yeryüzünden Gökyüzüne İstanbul" etkinliği gerçekleştirilecek.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle yarın Rami Kütüphanesinde düzenlenecek şenlik, bilim ve astronomi meraklılarını bir araya getirecek.

Gökyüzü ve uzaya dair merak uyandıran 50'ye yakın etkinliğin düzenleneceği şenlikte, çocuklara yönelik atölyeler, seminerler ve film gösterimleri yapılacak.

Uzay temalı sergiler çocuklarla buluşacak

Astronomi ve uzay temalı sergiler, uzman astronomlarla paneller ve söyleşiler ile bilimsel ve eğitsel paneller de programda çocuklarla buluşacak.

Şenliğe katılım için Rami Kütüphanesi'nin etkinlik sayfasından kayıt yaptırmak gerekiyor.

Geçmişi 18. yüzyılın ortalarına dek uzanan Rami Kışlası, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan, aslına uygun restorasyon ve renovasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Rami Kütüphanesi olarak yeniden hayat buldu.

Etkinliklere ilişkin detaylı bilgiye "https://ramikutuphanesi.gov.tr" adresinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.