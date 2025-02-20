Rami'de Çocuk Kitap Kulübü

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Rami Kütüphanesi'nde 9-13 yaş aralığındaki çocuklar için üç gün boyunca "Rami Çocuk Kitap Kulübü" programı düzenlenecek.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, 9-13 yaş arası çocukları edebiyatla buluşturmayı amaçlayan özel program kapsamında yapılacak etkinlikler, farklı yaş gruplarına hitap eden üç kitapla gerçekleştirilecek.

Etkinliklerle çocukların edebiyat sevgisinin pekiştirilmesi, eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve kitaplar üzerine interaktif sohbetler yapabilmelerinin sağlanması hedefleniyor.

Program yarın Zehra Esra Balkan yönetiminde 10-13 yaş arası çocuklara yönelik Sunay Akın'ın "Ay Hırsızı" kitabıyla başlayacak.

İkinci gün 22 Şubat'ta Kevser Yılmaz yönetiminde 9-12 yaş arasındaki çocuklara özel etkinlikte Andri Snaer Magnason'un "Mavi Gezegenin Hikayesi" kitabı ele alınacak.

Programın son etkinliği 23 Şubat'ta Tuğba Çeremen yönetiminde 9-13 yaş arasındaki okurlara özel, Jose Mauro de Vasconcelos'un klasikleşmiş eseri "Şeker Portakalı" üzerine gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgilere "ramikutuphanesi.gov.tr" adresinden ve kütüphanenin sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.