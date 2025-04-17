Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Gözaltı Kararı

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, CHP'ye ve CHP'nin Ankara'daki bazı belediyelerine kayyum atanacağına ilişkin paylaşımı nedeniyle "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla hakkında re'sen soruşturma açıldığını açıklamıştı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildi.