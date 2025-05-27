Rauf Tuncer'in 'Otağ' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Rauf Tuncer'in 'Otağ' Sergisi Açıldı

27.05.2025 23:17
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Rauf Tuncer'in resim ve gravür sergisi 'Otağ', Fatih Belediyesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Rauf Tuncer'in resim, serigrafi ve gravür sergisi "Otağ", Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde kapılarını açtı.

Ressamın ilk kez sergilenen Otağ serisinin yanı sıra farklı koleksiyonlarından 35 resmin yanı sıra gravür kalıplar ve baskı malzemelerinin de yer aldığı serginin açılışı, sanat dünyasından davetlilerin, öğrencilerin ve sanatseverlerin katılımıyla yapıldı.

Ressam Rauf Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5-6 farklı seriden eserler seçerek sergideki seçkiyi oluşturduklarını belirterek, "Aslında çok daha eser sergilemek isterdik ama imkanlar bu şekilde. Sergileyemediğimiz çok daha eser ve seriler de var." dedi.

Sergide gravür için kullanılan ekipmanların da bulunduğunu dile getiren Tuncer, "Gravür kazıma aletleri, çinkoların kendisi, çinkoları kapladığımız zift dediğimiz şey var. Onun dışında kalemler ve boyalar da var. Ben hayatımda hiç siyah kullanmadım. Onun için rengi seviyorum. Siyah olmayınca renkler ölmüyorlar. Rengi kendi değeriyle açıyorum." diye konuştu.

"Türk kültürüne has ne varsa çalıştım"

Türk tarihine ilişkin her şey üzerine çalışmalar yaptığını belirten Tuncer, "Türk kültürüne has ne varsa çalışmaya çalıştım. Hala da çalışıyorum. Eserlerimde Orhun alfabesinden metinler de var. Sadece görsel olarak değiller, hepsinin bir veciz anlamı var. Mesela 'Dilde, fikirde, işte birlik', 'Ne mutlu Türküm diyene' gibi şeyler yazıyor." ifadesini kullandı.

Otağ serisinin ilk kez sanatseverlerle buluştuğu sergide yer veremedikleri serilerin de bulunduğunu belirten ressam, "Yani çok iyi seriler de var ama çok büyük mekan lazım. Her sanatın soyutlamaya gitmesi gerekiyor, benim için de en cazip olarak çadırlar geldi. Gökyüzünü, çadırları seviyorum, herkese hitap ediyor. Gerçekten Türk'e özgü bir şey çadırlar." dedi.

"Sergi, Türk resmi için çok önemli bir yere sahip"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Rauf Turan'ın çok boyutlu bir sanatçı olduğunu dile getirerek, "Bu sergi, Türk resmi için çok önemli bir yere sahip. Özgün Türk resmi içinde de mutlaka çok değerli şahsiyetler var geçmişten bugüne kadar ama son dönemde 86 milyonluk bir ülkeye göre baktığımızda sayıların çok yeterli olduğu söylenemez. Bu açıdan Rauf Tuncer'in ortaya koyduğu eserler çok kıymetli." dedi.

Belediye olarak açtıkları iki sergi salonundan birinin Fatihli bir sanatçı olan rahmetli Nusret Çolpan'ın ismini verdikleri bu salon olduğunu söyleyen Turan, şunları ifade etti:

"Burası bir kütüphane girişi, 365 gün, 7-24, bayram günü de dahil olmak üzere günde yaklaşık 1500 ile 2 bin 200 arasında sadece öğrencinin giriş çıkış yaptığı bir yer burası. Bu salonda, şu anda bulunduğumuz yerde, günün belli saatlerinde 100-150 öğrencimiz zaman zaman sıra bekler. Bu sergi salonu onların geçiş noktasında olan bir yer. Fatih için de çok kıymetli. Onun için ben de özellikle Rauf Tuncer'in sergisi vesilesiyle tekrar burayı şenlendirdiği ve şereflendirdiği için teşekkür ediyorum."

Ergün Turan, "Sanat, hayatı güzelleştiren bir şey, sanat hayata yakışan bir şey ama en çok da sanat Fatih'e yakışan bir şey. Biz de göreve başladığımız günden beri bunu oluşturacak bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Yeni mekanlar üretiyoruz. İnşallah yakın bir zamanda Fatih'e çok önemli bir mekan daha kazandıracağız." diye konuştu.

"Bizim inanılmaz bir görsel dilimiz var"

Küratör Mehmet Lütfi Şen ise açılışa gelenlere teşekkür ederek, sanata ayrılan zamanın insanın kendine ayırdığı yegane zaman olduğunu söyledi.

Şen, Rauf Tuncer'in Türk resmini öteden beri domine eden bir sanatçı olduğunu belirterek, "Kendi olan, ki Türk resminin en büyük sorunu kendi olmaktır. Biliyorsunuz bizim inanılmaz bir görsel dilimiz var, 8 bin yıllık tarihimiz var bu konuda ama ne yazık ki Batılı anlamdaki resim, Batı'ya gönderdiğimiz öğrencilerin üzerinden Türkiye'ye geldiği için oraya giden öğrencilerin birçoğu gittiler, oradaki hangi atölyede çalıştılarsa onu mümessili olarak devam ettiler Türkiye'de ve resimle ilgili bu ülkenin 8 bin yıllık tarihinde aldığı yolu yansıtamadık bir türlü." değerlendirmesinde bulundu.

Türk resminin öksüz bir yönünün de bulunduğunu dile getiren Şen, "Bugün burada sanatıyla misafir ettiğimiz Rauf Tuncer hoca, başından beri kendi olma konusunda inanılmaz bir irade ortaya koydu. Gelecek kuşaklara da bu anlamda kaynaklık edecek bir sanatçının sergisinde bulunmaktan çok mutluyum." dedi.

Otağ sergisi, Fatih Belediyesinin Fatih Merkez Kütüphanesi içinde bulunan Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde 20 Temmuz'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rauf Tuncer'in 'Otağ' Sergisi Açıldı - Son Dakika

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