Rayner'den Suriye Açıklaması - Son Dakika
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Rayner'den Suriye Açıklaması

Angela Rayner, Esed rejiminin çökmesini olumlu bulup siyasi sürecin önemini vurguladı.

08.12.2024 16:16
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İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin yıkılmasını olumlu karşıladığını belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda siyasi sürecin önemine vurgu yaptı.

Rayner, Sky News televizyonunda katıldığı programda, Suriye'de Esed liderliğindeki Baas rejiminin çökmesiyle ilgili, "Bunu olumlu karşılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Esed sonrası sürece değinen Rayner, "BM kararları doğrultusunda siyasi çözüme ve sivil altyapının korunmasına ihtiyacımız var. Çok uzun süredir siviller hayatını kaybediyor. Bölgede istikrar gerekiyor." diye konuştu.

Suriye'deki İngiliz vatandaşları için Dışişleri Bakanlığının planlar yaptığını kaydeden Rayner, Suriye'nin geleceği için BM kararlarına işaret etti.

Rayner, istikrar için siyasi sürecin önemini vurgulayarak, "Diktatörlük ve terör, zaten çok fazla zorluk yaşamış Suriye halkı için problemler yaratacağı gibi bölgeyi de istikrarsızlaştırır. Bu nedenle Suriye halkının çıkarları doğrultusunda çalışacak bir hükümeti oluşturacak siyasi bir sürece ihtiyaç var." dedi.

Suriye halkının güvende olmayı, temel hizmet ve özgürlükleri hak ettiğini kaydeden Rayner, Başbakan Keir Starmer'ın bölgeye giderek müttefiklerle konuyu ele alacağını da sözlerine ekledi.

?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Başkente açılan Humus ilinde de rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu.

Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Rejim güçleri de Şam'da Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekilmişti.

Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esed rejimi 8 Aralık sabahı kısa sürede başkentin tüm kontrolünü kaybetmişti. Böylece Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı sona ermişti.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Kaynak: AA

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