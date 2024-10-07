Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı X'teki mesajında şunları kaydetti:
"Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı; Necmettin Erbakan hocamızın yol ve dava arkadaşı, değerli büyüğümüz M. Recai Kutan'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim.
Aziz milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun. Mekanı cennet, makamı ali olsun."
Son Dakika › Güncel › Recai Kutan'a Taziye - Son Dakika
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