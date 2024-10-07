Recai Kutan'a Taziye

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı X'teki mesajında şunları kaydetti:

"Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı; Necmettin Erbakan hocamızın yol ve dava arkadaşı, değerli büyüğümüz M. Recai Kutan'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Aziz milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun. Mekanı cennet, makamı ali olsun."