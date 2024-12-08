Refah'ta İsrail Askeri Aracı Patlatıldı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusuna ait askeri nakil aracının patlatıldığını bildirdi.
Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
Refah kentinin doğusundaki Cenine Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait askeri nakil aracının kendi üretimleri, "Şevvaz" adı verilen patlayıcıyla imha edildiği aktarıldı.
Patlamada, araç içerisindeki mürettebattan ölenler ve yaralananlar olduğu kaydedildi.
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