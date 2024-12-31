Regaib Kandili ve Üç Ayların Önemi

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Ankara'nın Beypazarı İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, Regaib Kandilinin ve mukaddes üç ayların önemini anlattı.

İnciler, yaptığı açıklamada, yeni yılla beraber recep ayına da kavuşmuş olacaklarını söyledi.

Ramazanın habercisi üç ayların dolu dolu geçirilmesi tavsiyesinde bulunan İnciler, "3 aylar, Hz. Peygamber efendimizin hadislerinde de belirttiği gibi, 'Yarab, recep ve şabanı hakkımızda mübarek eyle ve bizi ramazana kavuştur.' Biz de bu şekilde dua ediyoruz. İnşallah recep ve şaban ayları, hakkımızda hayırlı olur, mübarek olur, bizler de zinde olarak ramazana kavuşmuş oluruz." dedi.

Gecede yapılacakları paylaşan İnciler, şöyle devam etti:

"Bu gecede camilerimizi dolduracağız, mevlitler ve sohbetler olacak. Elimizden geldiği kadar, bu sohbetlere katılmaya gayret edelim ve 3 ayları bu şekilde değerlendirelim. 3 aylar ibadet mevsimidir. Bazı mahalli alışkanlıklar ve gelenekler olabilir. Havai fişek kullanma, maytap atılması, bunlar vatandaşa zarar verecek hale gelmişse terk edilmelidir. Yerine gerçek manada 3 ayların ruhuna uygun hareket etmek suretiyle bu ayları değerlendirebiliriz."