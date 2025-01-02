Regaip Kandili'nde Camiler Dolu

Regaip Kandilinde camiler dolup taştı
ADIYAMAN - Adıyaman'da, Regaip Kandili dolayısıyla camilere gelen vatandaşlar bol bol dualar etti.
Üç Ayların ilk kandili olan Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere giderek burada kıldıkları yatsı namazı sonrasında dualar edip namaz kıldı. Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Fatih Camiinde İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından kılınan namazların ve yapılan duaların ardından birlik ve beraberlik mesajları verildi. Cami cemaati cami sonrası bir birlerinin kandilini kutladı.
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