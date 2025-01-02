Regaip Kandili'nde Camilerde İkram

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Regaip Kandili dolayısıyla tarihi camilerde ikramda bulunuldu.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bölge müdürlükleri aracılığıyla çeşitli şehirlerdeki camilerde, akşam namazından itibaren ibadet için gelen vatandaşlara ikram yapıldı.
Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde okunan Mevlidi-i Şerif öncesinde ibadet edenlere sahlep sunuldu.
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