Regensburg'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü

Almanya'nın Regensburg kentinde bir banka şubesindeki bıçaklı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Oberpfalz Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Regensburg'daki banka şubesinde bir erkeği bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddia edilen 20 yaşındaki Alman'ın, polis özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla olay yerinde gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, şüphelinin operasyon sırasında yaralanmadığı aktarılırken, olay sırasında banka içinde bulunan 2 kişinin de özel harekat ekiplerince güvenli şekilde tahliye edildiği belirtildi.

Olayla ilgili "cinayet" ve "soygun" suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.