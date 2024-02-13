Regnum Carya Otel\'den ilgi çeken dev golf sopası ve balon videosu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Regnum Carya Otel'in sosyal medya hesabından paylaşılan özel efektle hazırlanmış dev golf sopası ve balon içindeki insan videosu ilgi çekti.
Regnum Carya Golf Otel'in sosyal medyada yaptığı paylaşım ilgi çekti. Yüz binlerce defa izlenen videoda dev bir golf sopası ile içinde insan bulunan büyük bir balona vuruş yapıldığı ve balonun havalanarak yere düştüğü anlar yer aldı. Birçok kişinin gerçek sandığı görüntünün gelişmiş bir video efekti olduğu belirtildi. (DHA)
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Eryaman Stadyumu'ndaki zemin sorunu nedeniyle maçın başka bir stadyumda oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu. TFF'nin çim denetleyicileri incelemelerde bulundu ve raporlarını sundu. Maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı yarın açıklanacak.
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması yaşandı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olay korku filmlerini aratmadı.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 işçiye ulaşılamadığını söyledi. AFAD, olay bölgesine 9 ilden arama kurtarma ekipleri sevk etti.
Esra Ezmeci'nin programına başvurarak yardım isteyen Göksu, eşinin çalışmadığını aynı evde yaşadıkları kayınpederinin alkolik olduğunu kayınvalidesinin de müstehcen görüntüler izleyerek kendisine zorla göstermeye çalıştığını söyleyerek sitem etti.
Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, 1 Mart'ta vizyona gireceği duyurulan 'Ahmet'in Türküsü' filmine karşı sessizliğini bozarak yasal işlemler başlattıklarını açıkladı. Kaya, filmin Ahmet Kaya'nın hayatını yanlış ve ticari amaçlarla kullanarak kendi kariyerlerini yeniden kurmaya çalışan kişiler tarafından yapıldığını belirtti.
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bakan Fidan'ın bu görüşmede iki başkana ''Siz benden daha fazla mı Atatürkçüsünüz?'' sorusunu yönelttiği öğrenildi.
Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'ye suikast düzenleyen ve Papa II. Ioannes Paulus'a saldırıda bulunan Mehmet Ali Ağca, bu kez yağma suçundan yargılanıyor. Bahçelievler'de meydana gelen olayda, Gökhan Soylu'nun çocukları tehdit edilerek bir daireyi Mehmet Ali Ağca'ya devretmesi üzerine şikayetçi olan Soylu, 5 sanık hakkında dava açıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ahmet Gülmedi, olayın detaylarını anlattı. Mahkeme, duruşmayı erteleyerek eksikliklerin giderilmesini bekleyecek.
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