Regnum Carya Otel'den ilgi çeken dev golf sopası ve balon videosu - Son Dakika
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Regnum Carya Otel'den ilgi çeken dev golf sopası ve balon videosu

Regnum Carya Otel\'den ilgi çeken dev golf sopası ve balon videosu

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Regnum Carya Otel'in sosyal medya hesabından paylaşılan özel efektle hazırlanmış dev golf sopası ve balon içindeki insan videosu büyük ilgi gördü. Videoda, dev bir golf sopası ile içinde insan bulunan büyük bir balona vuruş yapıldığı ve balonun havalanarak yere düştüğü anlar yer aldı. Ancak görüntünün gerçek olmadığı ve gelişmiş bir video efekti olduğu ortaya çıktı.

13.02.2024 16:47
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ANTALYA'nın Serik ilçesinde Regnum Carya Otel'in sosyal medya hesabından paylaşılan özel efektle hazırlanmış dev golf sopası ve balon içindeki insan videosu ilgi çekti.

Regnum Carya Golf Otel'in sosyal medyada yaptığı paylaşım ilgi çekti. Yüz binlerce defa izlenen videoda dev bir golf sopası ile içinde insan bulunan büyük bir balona vuruş yapıldığı ve balonun havalanarak yere düştüğü anlar yer aldı. Birçok kişinin gerçek sandığı görüntünün gelişmiş bir video efekti olduğu belirtildi. (DHA)

Kaynak: DHA

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