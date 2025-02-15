Rehineler Serbest Bırakıldı

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(ANKARA) - İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında Rusya asıllı İsrail vatandaşı Alexander Troufanov, Arjantin asıllı İsrail vatandaşı Yair Horn ve ABD asıllı İsrail vatandaşı Sagui Dekel-Chen, bugün serbest bırakıldı. Rehineler Uluslararası Kızılhaç yetkililerine teslim edildi. Öte yandan İsrail'in 369 Filistinli rehineyi serbest bırakması bekleniyor.

İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında altıncı rehine takası bugün yapılıyor. 29 yaşındaki Rusya asıllı Troufanov, 46 yaşındaki Arjantin asıllı Horn ve 36 yaşındaki ABD asıllı Dekel-Chen, Han Yunus'ta Uluslararası Kızılhaç yetkilisine teslim edildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yaptığı açıklamada "Kızıl Haç tarafından iletilen bilgiye göre 3 rehine kendilerine teslim edildi ve Gazze'deki IDF ve İsrail Güvenlik Ajansı (ISA) güçlerine doğru yola çıktılar" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in ise hapishanelerindeki 369 Filistinli rehineyi serbest bırakması bekleniyor.